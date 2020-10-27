Собчак раскритиковала средневековость Кадырова и назвала Макрона героем

Телеведущая Ксения Собчак выступила в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона после заявления политика с критикой ислама. В Instagram она опубликовала пост, в котором назвала главу государства своим героем и раскритиковала высказывания лидера Чечни Рамзана Кадырова за «средневековость».

«То, что произошло во Франции — очень важно. Макрон — мой герой в эти дни», — отметила Собчак. По ее словам, свобода — самое ценное у человека, а все мировые религии и государства мира пытаются ее отнять.

Ведущая заметила, что негативная реакция Кадырова на слова Макрона не имеет оснований. «Удивительно средневековое понимание "покушения на ценности"», — раскритиковала она главу Чечни. Собчак подчеркнула, что не принимать ценности — не значит покушаться на них.

«Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Если что-то тебе не нравится — не смотри, уйди, не вовлекайся», — написала она и заметила, что в настоящее время люди боятся шутить о пророке Мухаммеде и мусульманах. «Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое — мой герой», — заключила Собчак.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

После произошедшего Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии во всем мире. Также французский лидер объявил о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции и высказался о необходимости создать вместе с местным Советом мусульман организацию для построения «просвещенного ислама» на территории страны. Кадыров в свою очередь назвал Макрона лидером терроризма.