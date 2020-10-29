Собчак пригрозили отрезать голову из-за поддержки Макрона

Телеведущей Ксении Собчак пригрозили отрезать голову из-за ее поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Телеведущая показала пропущенные звонки от неизвестных и сообщения с угрозами. В одном из посланий говорится, что голова Собчак «также окажется там, если она не удалит пост». Речь, вероятно, идет об убийстве преподавателя в пригороде Парижа — Самюэль Пати был обезглавлен. Автор сообщения также призвал телеведущую извиниться перед мусульманами.

Собчак уже сообщала, что начала получать угрозы после публикации о Макроне. «Мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами», — отмечала она. По мнению телеведущей, эти сообщения лишь доказывают верность ее убеждений.

Пост в поддержку Макрона был опубликован 27 октября. Собчак назвала президента Франции своим героем и раскритиковала его противников за «средневековость». По словам телеведущей, фанатики запугали людей и приучили их к мысли, что за шутки про ислам могут отрезать голову.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Макрона, преподаватель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».