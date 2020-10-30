Познер посоветовал почитать Коран желающим отрезать головы

Ведущий Владимир Познер посоветовал почитать Коран всем желающим отрезать головы. В интервью радио Sputnik журналист заявил, что священная книга мусульман не содержит в себе призывов к радикализму.

Познер, имеющий французское гражданство, подчеркнул, что радикализация части мусульманской общины Франции продолжается уже давно, но в самом исламе он не видит радикализма. «Любой человек, который читал Коран, понимает, что абсолютно никакого радикализма в этом нет. Есть вера, но она не имеет отношения к отрезанию голов», — заметил ведущий.

Познер пояснил, что не сторонник карикатур на Иисуса Христа, Будду или Мухаммеда, но точно не видит в этом мотивов для убийства. «Это дурной вкус, но это не преступление», — добавил он, рассуждая о публикации карикатур.

Он выступил за жесткие меры для недопущения преступлений, совершаемых под предлогом оскорбления религиозных чувств. Недовольство юмористическими изображениями про религию он предложил выражать через суд. «Если вас кто-то оскорбил, существует суд — пожалуйста, идите в суд, и вы можете там разорить человека, если суд примет вашу точку зрения», — заключил журналист.

Ранее Владимир Познер потребовал, чтобы власти Франции действовали самым жестким образом, в том числе он допустил возможность высылки из страны исламистов. Ведущий отметил, что происходящее — вина самой страны, которая «исповедовала так называемую политкорректность».

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова.

29 октября во французском Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар», его застрелили. Это произошло спустя два часа после нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. Нападавший обезглавил одну женщину.