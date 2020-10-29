Познер потребовал от Франции выслать десятки тысяч исламистов

Журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий французское гражданство, прокомментировал изданию «Подъем» сообщения о терактах во Франции и потребовал, чтобы власти страны действовали самым жестким образом, в том числе допустил возможность высылки из страны исламистов.

Познер заявил, что требует от правительства немедленного решения вопроса терроризма и при этом не считает нужным воздерживаться от жестких мер. «Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду за», — добавил журналист.

Ведущий также отметил, что происходящее во Франции — это вина самой страны, которая «исповедовала так называемую политкорректность». «Франция испытывает чувство вины за годы колонизации, главным образом Северной Африки, а потому принимает мигрантов без разбора, оказывая им предпочтение, к которому они быстро привыкли и стали воспринимать как само собой разумеющееся», — подчеркнул Познер.

Ранее 29 октября во французском городе Авиньон неизвестный напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар!», его застрелили. Это произошло спустя два часа после нападения возле церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце, в результате которого погибли три человека. Известно, что нападавший обезглавил одну женщину. Его удалось задержать.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова. Позже преступник был застрелен.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама. По его мнению, эта религия сейчас переживает кризис во всем мире. За эти слова французский лидер подвергся критике со стороны ряда мусульманских стран.