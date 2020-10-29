Устроивший резню в Ницце террорист кричал «Аллаху акбар!»

Совершивший вооруженное нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце кричал «Аллаху акбар!», передает Reuters со ссылкой на мэра города Кристиана Эстрози.

По данным агентства, мужчина продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека получили ранения и умерли в результате атаки неизвестного с ножом во французской Ницце. Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили. Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом. Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.