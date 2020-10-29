У посольства Франции в Москве началась акция против действий Макрона

У посольства Франции в Москве началась акция протеста. Запись в места событий публикует издание Mash в своем Telegram-канале.

На видео показано, как вдоль ограждения на улице Большая Якиманка стоят люди, выкрикивающие «Аллаху акбар!» В руках они держат плакаты с перечеркнутой надписью «Шарли Эбдо». На месте дежурят полицейские.

По данным Mash, на акцию вышли члены одной из мусульманских организаций, выступающей против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Фото и видео расправы преступник выложил в Twitter, а также обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммада».

После этого Макрон пообещал защитить светские ценности Франции от радикального ислама. По его мнению, эта религия сейчас переживает кризис во всем мире. Президент предложил установить контроль за финансированием мечетей, а также выступил против ограничений для сатирического журнала Charlie Hebdo на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. За эти слова французский лидер подвергся критике со стороны ряда мусульманских стран.