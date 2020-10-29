В Саудовской Аравии напали на консульство Франции

Саудовская полиция задержала в Джидде мужчину, который попытался напасть на консульство Франции, ранив охранника. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Сегодня утром в генеральном консульстве Франции в Джидде произошел инцидент с ножевым ранением охранника, сотрудника частного охранного предприятия, саудовские силы безопасности сразу арестовали преступника», — рассказали представители Парижа. Известно, что охранник был доставлен в больницу, его состояние здоровья остается стабильным.

Сообщение о нападении поступило сразу после того, как во французской Ницце террорист, по данным властей, обезглавил женщину и убил еще двух человек. Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом. Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться