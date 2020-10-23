Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заключение мира в Ливии. Его цитирует Telegram-канал «Повестка дня Турции».

По его мнению, сегодняшнее соглашение было заключено «представителями не высшего уровня», поэтому неясно, как долго оно будут действовать. Сам Эрдоган сомневается в том, что перемирие продлится продолжительное время. «Помимо этого, важно понимать, действительно ли такие наемники, как боевики ЧВК "Вагнер", уйдут из Ливии в течение трех месяцев», — добавил турецкий лидер.

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Ранее стороны конфликта в Ливии договорились прогнать иностранных боевиков из страны во время мирных переговоров формата «5+5», которые прошли в Женеве. Перемирие в Ливии вступит в силу немедленно после подписания документа. Помимо этого, стороны конфликта обсудили открытие дорог и возобновление регулярного воздушного сообщения между Триполи и Бенгази.

В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией (ЛНА), поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Москву неоднократно обвиняли в нахождении наемников в Ливии. Утверждалось, что бойцы из ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным — воюют на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

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