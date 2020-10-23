Иностранных боевиков решили прогнать из Ливии

Стороны конфликта в Ливии договорились прогнать иностранных боевиков из страны во время мирных переговоров формата «5+5», которые прошли в Женеве. Об этом заявила глава миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс, ее цитирует РИА Новости.

«Стороны решили, что все военные силы и вооруженные группы, которые находятся на передовой, вернутся в свои лагеря. Это должно быть сделано вместе с освобождением всех ливийских территорий от иностранных боевиков», — пояснила она. Уильямс добавила, что боевиков должны вывести из зоны конфликта в течение трех месяцев.

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Помимо этого, с сегодняшнего дня все тренировочные лагеря для военных прекратят работу — по крайней мере до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Для контроля за соблюдением безопасности создадут совместную полицейскую группировку.

Представитель ООН подчеркнула, что режим прекращения огня не распространяется на группировки, которые ООН признала террористическими. Перемирие в Ливии вступит в силу немедленно после подписания документа.

В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи, а также территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией (ЛНА), поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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