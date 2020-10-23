Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии

Участники совместной ливийской военной комиссии подписали перемирие. Об этом пишет РИА Новости.
Соглашение было достигнуто на переговорах в Женеве, которые прошли в формате «5+5». Стороны конфликта обсудили открытие дорог и возобновление регулярного воздушного сообщения между Триполи и Бенгази. Помимо этого, они обязались поддерживать спокойную ситуацию на передовой, избегать эскалации военных действий, продолжать обмен пленными и возобновить добычу нефти.
В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией (ЛНА), поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.