Мощный взрыв прогремел около столицы Ливии Триполи, предположительно, на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что взрыв произошел в районе Джанзур к западу от Триполи. Известно, что там находится склад вооружений и боеприпасов одной из военизированных группировок. На данный момент информации о пострадавших не сообщается.

4 сентября сообщалось, что эксперты ООН заподозрили Россию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турцию в нарушении международного оружейного эмбарго в Ливии. В докладе говорится, что Россия с 1 ноября по 31 июля якобы направила в Ливию 339 военных грузов, потенциальный общий вес которых мог достигать 17,2 тысячи тонн.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армии, поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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