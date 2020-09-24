Армия Хафтара сообщила о ликвидации главаря ИГ в Северной Африке

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ликвидировала главу террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Северной Африке. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

О ликцидации Абу Мааза аль-Ираки, известного и как Абу Абдалла аль-Ираки, стало известно после операции в городе Себха на юго-западе Ливии. Всего в ее ходе погибло девять террористов. Установить личность главаря североафриканского отделения ИГ удалось только после расследования и задержания еще двоих членов группировки в другом месте.

Аль-Мисмари сообщил, что аль-Ираки въехал в Ливию еще в 2014 году, использовав для этого поддельный паспорт. Он раскрыл происхождение и настоящее имя убитого: по данным ЛНА, мужчину звали Абдалла ар-Рубии, он был иракским курдом. Высокий пост внутри ИГ он занял после гибели предыдущего главаря филиала в 2015 году.

О том, что ИГ вновь активно действует на территории Ливии, в том числе против сил ЛНА, стало известно в мае 2020 года после очередного теракта.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия.

Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России. Кроме того, Россию неоднократно обвиняли в том, что в Ливии находятся ее наемники. В частности, утверждалось, что на стороне Хафтара сражаются около 2 тысяч бойцов из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.