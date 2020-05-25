У армии Хафтара появился еще один враг

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) впервые за долгое время совершили теракт в Ливии, устроив взрыв на пути следования конвоя Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Террористы взяли на себя ответственность за нападение, сообщает в Twitter журналист и аналитик канала France 24 Вассим Наср (Wassim Nasr) со ссылкой на заявление, распространенное аффилированными с боевиками медиа.

Это вторая за текущий месяц атака джихадистов на силы ЛНА. Как напоминает военный аналитик, специалист по Ближнему Востоку и бывший офицер ЦАХАЛ Одед Берковиц, 21 мая боевики заявили об обстреле трех позиций армии Хафтара на юге Ливии, и в том же районе, где 25 мая они устроили взрыв. До этих нападений ливийская ячейка ИГ много месяцев себя никак не проявляла, таким образом у ЛНА появился еще один враг, отмечают эксперты.

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Район майских атак — окрестности города Траган (также встречается вариант Траген) — находится в 900 километрах к югу от Триполи и средиземноморского побережья, где ведутся ключевые бои между ЛНА и армией правительства национального согласия (ПНС). Небольшой город расположен на северной окраине пустыни Идехан-Марзук и известен как место боев, которые шли в декабре 2018 года между частями ЛНА и пришедшими с севера Чада боевиками. Армия Хафтара с помощью отправленного фельдмаршалом подкрепления в итоге выбила боевиков с ливийской территории, однако точной информации об их принадлежности так и не появилось — сообщалось, что они могли быть связаны как с ИГ, так и с различными незаконными вооруженными формированиями из Чада и Судана.

Сейчас ЛНА ведет бои с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные Хафтару войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли ЛНА технику, в том числе приобретенную у России. РФ регулярно приписывают поддержку фельдмаршала, однако Кремль заявлял, что контактирует как с Хафтаром, так и с ПНС. Вместе с тем известно, что Хафтар еще в 2018 году был в Москве на переговорах с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым; на встрече присутствовал и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, чьи бойцы якобы воевали на стороне армии фельдмаршала и до начала наступления на Триполи. Президент Владимир Путин в свою очередь говорил, что если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют там интересы РФ и не получают государственного финансирования.

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