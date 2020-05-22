В Ливии снова потеснили армию Хафтара

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили об успешном наступлении к югу от Триполи и оттеснении Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, пишет турецкое агентство Anadolu.

Сообщается, что ПНС заняли ряд важных стратегических точек в двух направлениях от столицы. Вооруженные формирования ЛНА покидают позиции в районах Селахаддин и аль-Мешру.

18 мая армия ПНС Ливии сообщила, что при поддержке турецких сил выбила бойцов ЛНА с территории авиабазы Аль-Ватия к юго-западу от столицы страны, чем помешала силам Хафтара осуществить операцию по взятию Триполи.

В конце апреля ЛНА объявила о принятии на себя власти в Ливии и выходе из Схиратского соглашения, по которому было сформировано ПНС. Россия и Евросоюз осудили эти действия, заявив, что они не приведут к устойчивому решению конфликта, о котором стороны (в присутствии России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, генсека ООН и главы Еврокомиссии) договаривались в январе в Берлине.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи. Сейчас там параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА.

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