Евросоюз ввел санкции против Пригожина из-за Ливии

Европейский совет ввел санкции против физических и юридических лиц за нарушение режима санкций против Ливии. Об этом сообщается на сайте органа.

Ограничительные меры коснулись тех, кто делал нечто «угрожающее восстановлению мира в стране», а также тех, кто нарушал санкционный режим в отношении Ливии, в частности — эмбарго ООН на поставки оружия. Против 16 физических лиц ввели запрет на въезд на территорию ЕС, а активы 20 физических и 19 юридических лиц заморозили. В черный список попал и бизнесмен Евгений Пригожин. Отмечается, что санкции ЕС «дополняют и усиливают» санкции, принятые ООН.

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Россию неоднократно обвиняли в нахождении наемников в Ливии. Утверждалось, что бойцы из ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным — воюют на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Россия опровергает такую информацию.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и ЛНА под командованием Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.