Председатель Европарламента отреагировал на резню в Ницце

Председатель Европарламента Давид Сассоли отреагировал у себя в Twitter на резню в Ницце.

Политик заявил, что глубоко шокирован и расстроен новостями о нападении. «Эту боль чувствуем все мы в Европе. У нас есть долг — вместе бороться против насилия и тех, кто разжигают ненависть», — написал он в своем микроблоге.

Как сообщалось ранее, террорист, напавший на людей, кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека получили ранения и умерли в результате атаки неизвестного с ножом во французской Ницце. Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили. Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом. Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.