Устроивший теракт в Ницце отправил семье фото перед церковью Нотр-Дам

Напавший на церковь в Ницце террорист Ибрагим аль-Ауисауи отправлял семье фото перед этим собором. Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что террорист связывался со своими родными незадолго до нападения, отправив брату фото перед базиликой Нотр-Дам. Ибрагим сообщал, что собирается провести ночь недалеко от нее. Соседи семьи в городе Сфакс отметили, что молодой человек, по их мнению, не был склонен к экстремизму.

29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Утверждается, что ранее Ибрагим аль-Ауисауи не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста.

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

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