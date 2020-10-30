Французские националисты вышли на марш против ислама

Французские националисты из группировки «Поколение идентичности» (Génération Identitaire) вышли на марш против ислама после теракта в базилике Нотр-Дам в Ницце. Об этом сообщает Valeurs.

Сообщается, что несколько сот человек из организации прошли рядом с церковью, исполняя местный гимн и «Марсельезу». Националисты подтвердили свои антииммиграционные и антиисламские взгляды, в частности, они скандировали лозунг «Нет исламу в Европе». Затем они возложили траурный венок около Нотр-Дама. В это же время мусульманская община Франции в последние дни также устраивает акции против исламофобии.

29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Утверждается, что ранее Ибрагим аль-Ауисауи не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста.

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.