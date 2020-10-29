Президент США Дональд Трамп призвал положить конец атакам радикальных исламистов после теракта во французской Ницце. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Наши сердца с народом Франции. Америка поддерживает нашего старейшего союзника в этой борьбе. Эти радикальные исламские террористические акты должны быть немедленно прекращены. Ни одна страна, Франция, ни какая-либо другая не может долго с этим мириться!» — написал глава США.

29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака была совершена мужчиной с ножом в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Утверждается, что ранее он не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что убийца кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

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