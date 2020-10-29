Названо происхождение напавшего на церковь в Ницце террориста

Напавший на церковь во французской Ницце и зарезавший троих человек террорист — выходец из Туниса. О происхождении преступника со ссылкой на источники сообщает издание Nice Matin.

По данным журналистов, убийцу зовут Брахим А., ему 21 год и за ним ранее не наблюдала полиция. У канала RTBF иная информация: нападавшему якобы 25 лет от роду и он имел связи с международной террористической организацией.

Сообщается, что все церкви в городе закрыты и взяты под наблюдение, в Ниццу прибыл лично президент страны Эммануэль Макрон. Во всей Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

В Авиньоне 29 октября террорист напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар!». До этого он угрожал прохожим, нападавшего застрелили.

Ранее в тот же день стало известно, что по меньшей мере три человека получили ранения и умерли в результате атаки неизвестного с ножом во французской Ницце. Нападение произошло в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.

Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

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