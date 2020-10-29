Опубликовано видео с Макроном на месте теракта в Ницце

Президент Франции Эммануэль Марон прибыл на место теракта в Ницце, где выходец из Туниса зарезал троих человек. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как французский лидер в окружении соратников изучает обстановку рядом с местом происшествия. С президентом находятся также органы правопорядка. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал Макрону, что полиция быстро среагировала из-за действий свидетеля нападения, который сразу нажал кнопку на уличном терминале для вызова экстренных служб.

В результате теракта в Ницце три человека получили ранения и погибли, нападение произошло в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.

Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия. Известно, что террорист кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.