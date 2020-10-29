Путин обратился к Макрону из-за резни во Франции

Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой заявил о циничности и жестокости резни в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Об этом сообщается на сайте Кремля четверг, 29 октября.

«Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в обращении российского лидера.

Путин подчеркнул, что борьба с международным террором требует «реального объединения усилий всего мирового сообщества». «Россия разделяет гнев и скорбь народа Франции», — заключил он.

Ранее в четверг стало известно о нападении неизвестного возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Расследование произошедшего ведет антитеррористическая прокуратура. Нападавший в настоящее время находится в больнице. По данным СМИ, во время атаки он выкрикивал «Аллаху акбар!».

Все храмы в Ницце будут временно закрыты, пишет ТАСС.

Спустя несколько часов после случившегося возле церкви Нотр-Дам-де-Нис неизвестный напал с ножом на полицейских во французском Авиньоне. Мужчина выкрикивал «Аллаху акбар!».