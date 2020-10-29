Макрон заявил о нападении исламских террористов на Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна подверглась нападению исламских террористов. Об этом он сказал на выступлении в Ницце, передает Reuters.

По словам главы государства, Франция находится в опасности. «Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору», — заявил Макрон.

Он также приказал вывести войска на улицы по всей территории страны.

Ранее 29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака была совершена мужчиной с ножом в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

По данным СМИ, напавший — выходец из Туниса, его зовут Брахим А., ему 21 год или 25 лет. По различным данным он не попадал в поле зрения полиции, но в то же время якобы имел связи с международной террористической организацией. Известно, что убийца кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.