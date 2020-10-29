Премьер-министр Малайзии заявил о праве мусульман «убить миллионы французов»

Мусульмане имеют право на убийство «миллионов французов» в качестве расплаты за их деяния в прошлом. Об этом заявил у себя в Twitter премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

«Вне зависимости от исповедуемой религии, разозленные люди убивают. Французы в течение своей истории убили миллионы людей. Многие были мусульманами. Мусульмане имеют право злиться и убить миллионы французов за резню, которую те устроили в прошлом», — говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что это не значит, что мусульмане делают это: большинство из них, считает политик, не придерживается принципа «око за око». В предыдущих сообщениях он возмутился тем, что всех приверженцев ислама судят по поступкам некоторых из них.

Высказывание прозвучало в серии твитов, озаглавленной «уважайте других»: в ней Мохамад резко осудил западные страны за отход от нравственности и навязывание ценностей остальному миру и призвал европейцев уважать чувства других народов. Вместе с тем политик посетовал на то, что введенный в ряде магометанских стран бойкот на французские товары — недостаточная мера для наказания французов.

29 октября в городах Франции прошло сразу несколько террористических атак, на данный момент точно известно о двух. Одна из них, в Ницце, привела к гибели троих человек. Убийца, по некоторым данным, выходец из Туниса, обезглавил одну из жертв и выкрикивал «Аллаху акбар» даже когда уже был задержан и получал медицинскую помощь. Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма».