Стал известен незаконный путь террориста во Францию

Устроивший теракт в Ницце выходец из Туниса Брахим А. прибыл нелегально во Францию несколько недель назад из Италии. Об этом маршруте стало известно изданию Corriere dela Sera и il Messaggero.

Известно, что 20 сентября тунисец прибыл на остров Лампедуза, после чего отбыл там карантин и 9 октября попал в центр мигрантов в городе Бари. Вскоре он получил предписание на депортацию из страны, однако незаконным путем смог перебраться во Францию.

Отмечается, что в кармане террориста нашли документ от итальянского Красного Креста — именно это позволило французским следователям опознать его личность. Депутат Национального собрания Франции Эрик Сиотти написал в Twitter, что Брахиму А. 21 год.

29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака была совершена мужчиной с ножом в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Утверждается, что ранее он не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что убийца кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

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