В Вене произошла стрельба у синагоги

Неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой в центре Вены. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.
По предварительным данным, в результате нападения полицейский получил серьезные ранения. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают правоохранители.
Глава еврейской общины исключил жертвы среди своей группы. Другие подробности происшествия не приводятся.
30 октября в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене ворвались 50 мужчин турецкого происхождения и устроили там погром. Нападавшие выкрикивали «Аллах Акбар», пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до приезда правоохранителей.