Вдова убитого в Австрии чеченца заявила о попытках Кадырова устранить ее

Зарема Умарова, вдова убитого в Австрии чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова, заявила, что глава Чечни Рамзан Кадыров прислал к ней в дом киллера в попытке устранить ее. Обращение женщины публикует Telegram-канал 1ADAT.

По словам Заремы, австрийские власти запретили ей распространять видеозаписи и аудиосообщения, в связи с чем она была вынуждена связаться с Telegram-каналом. Так, женщина обратилась к правозащитным организациям разных стран, в том числе России, заявив, что получает угрозы с того момента, как публично прокляла Кадырова за убийство своего мужа.

«Я до сих пор молчала, так как это были всего лишь угрозы. Но совсем недавно, ко мне пытался ворваться человек, я успела захлопнуть дверь и стала сразу звонить в полицию. Этот человек мгновенно скрылся, я не запомнила лицо, так как он был в маске», — сообщила Умарова (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Женщина рассказала, что единственный человек, желающий ее смерти, — глава Чечни. «Я официально заявляю, что Рамзан Кадыров прислал киллера, чтобы устранить меня за критику в свой адрес», — заключила она, попросив винить во всем именно чеченского главу, если с ней что-то случится.

Умарова отметила, что установила камеры видеонаблюдения возле своего дома и намерена следить за всеми, кто подойдет. Кроме того, она обратилась лично к Кадырову, подчеркнув, что не боится и сделает все, чтобы его призвали к ответу в случае ее смерти.

Ранее Зарема Умарова в видеообращении назвала Кадырова грязным существом и незаконнорожденным, а также обвинила его в убийстве мужа и расправе над чеченским народом «при помощи русских». Вдова заявила, что будет ждать людей от главы республики, чтобы зарезать их, и пожелала главе Чечни «последовать за отцом» (имеется в виду Ахмат Кадыров, первый президент Чечни, погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном — прим. «Ленты.ру»).

Об убийстве Умарова стало известно в начале июля. Оппозиционного блогера, просившего убежище в Австрии, застрелил неизвестный. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес. Сам Кадыров обвинил в убийстве блогера иностранные спецслужбы — по его мнению, они работают против него и России в целом.

Позднее ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.