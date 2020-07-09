Кадыров обвинил в убийстве чеченского блогера в Австрии иностранные спецслужбы

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова в Австрии иностранные спецслужбы. Об этом он написал в Telegram-канале.

По мнению Кадырова, эти ведомства работают против России и его в частности. «Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Терроризм не прошел. Россия не развалилась», — отметил глава региона.

Он рассказал о своем видении работы иностранных спецслужб: «продажные глашатаи получают плату за свою работу (...), а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной "правды". И все это под маской идеалов человечества, демократии». Кадыров напомнил, что неоднократно рассказывал о «методах манипулирования Западом», и заранее знал, что «эти куклы закончат свою жизнь именно так».

«Зная наш менталитет, традиции [и то], что мы спросим с них, они сами их порождают, и тут же ликвидируют. Но взамен находят других», — возмутился Кадыров. По его словам, каждый здравомыслящий человек должен знать перед тем, как начать работать на спецслужбы, что от него «избавятся как от расходного материала».

«За что боролись, на то и напоролись!» — подытожил Кадыров.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес.

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