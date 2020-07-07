Убитый в Австрии чеченский блогер незадолго до смерти попросил бронежилет

Чеченский блогер Мамихан (Анзор) Умаров, убитый в Австрии, незадолго до смерти просил знакомых помочь ему приобрести бронежилет. Об этом пишет Der Standart.

По данным издания, бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук рассказал, что Умаров обращался к нему. По словам украинского политика, убитый передал ему свои размеры, после чего Мосийчук связался со своими знакомыми в Израиле.

Ранее 7 июля блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе, рассказал, что Умаров знал, что ему угрожают убийством. По его словам, многие об этом знали и даже озвучивались суммы, предложенные за убийство Умарова. «Последняя сумма, которую я слышал, — это 20 миллионов долларов за его смерть», — сказал Абдурахманов. Он считает, что случившееся связано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого критиковал убитый.

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!