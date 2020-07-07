Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым

Россиянин Мамихан (Анзор) Умаров, просивший убежище в Австрии, знал о том, что ему угрожают убийством. Об этом в эфире «Настоящего времени» рассказал блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, многие об этом знали и даже озвучивались суммы, предложенные за убийство Умарова. «Последняя сумма, которую я слышал, — это 20 миллионов долларов за его смерть», — сказал Абдурахманов. Он считает, что случившееся связано с Кадыровым.

Блогер также отметил, что убийство Умарова не вызвало ни у кого удивления, потому что он открыто критиковал лидера Чечни. «Здесь все прекрасно понимали, что после того, что позволяет себе сказать Анзор, его жизни, конечно же, угрожает опасность», — отметил Абдурахманов и добавил, что убитому предлагали защиту спецслужб Австрии.

О возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым сообщали также представители чеченской диаспоры. По их словам, высказывания Умарова в адрес главы Чечни носили оскорбительный характер.

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.

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