Раскрыты личности подозреваемых в убийстве россиянина в Австрии

Подозреваемыми в убийстве россиянина Мамихана Умарова, который просил убежища в Австрии, стали уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Личности задержанных раскрыло издание «Кавказ. Реалии», ссылающееся на свои источники в европейской диаспоре.

Косвенно информацию о задержании Ахтаева также подтверждают австрийские СМИ, которые называют его Sar Ali A. Отмечается, что 47-летний Ахтаев перебрался в Европу еще в 2002 году, а 37-летний Магамадов — в 2004-м. Оба получили статус беженцев. Известно, что ранее Магамадов работал в антитеррористическом центре в чеченском Урус-Мартане.

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Убитым, предположительно, был Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.

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