В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве просителя убежища из России

Власти Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве просителя убежища из России. Об этом сообщает издание Oberösterreichische Nachrichten.

Вторым задержанным, по данным издания, оказался также выходец из Чечни. Сейчас суд избирает ему меру пресечения. По версии следствия, он находился на месте преступления и по делу ранее проходил как свидетель, но после допроса стал подозреваемым.

Первый подозреваемый — 47-летний мужчина — арестован.

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц. Он не оказывал сопротивления при аресте.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Австрии заподозрили в причастности к убийству россиянина выходцев из Чечни. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер.

Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни. Предположительно, это Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова.

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