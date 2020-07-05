В убийстве россиянина в Австрии заподозрили выходцев из Чечни

Правоохранительные органы Австрии заподозрили в причастности к убийству россиянина в Герасдорфе выходцев из Чечни. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает местное издание OE24 со ссылкой на собственные источники.

По мнению силовиков, убийство носит заказной характер. Кроме того, ранее россиянин находился под защитой австрийских полицейских. Отмечается также, что погибший мог быть политическим оппонентом главы Чечни Рамзана Кадырова.

В настоящее время в расследовании убийства участвует австрийское Государственное управление по борьбе с терроризмом. Личности погибшего и подозреваемого пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что в австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц. Он не оказывал сопротивления при аресте. Мотивы его действий устанавливаются.

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