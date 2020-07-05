Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц. Он не оказывал сопротивления при аресте. Мотивы его действий устанавливаются.

4 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Армении обнаружили в одном из домов в Гюмри тело российского военного. Тело было найдено в спальне. На месте обнаружено письмо. По факту смерти возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

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