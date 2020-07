В США включили советского снайпера в пятерку лучших стрелков в истории

Советского снайпера, Героя Советского Союза Василия Зайцева включили в пятерку лучших стрелков в мировой истории. Соответствующий рейтинг составило американское издание We Are The Mighty.

Как отмечает издание, во время Сталинградской битвы в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года младший лейтенант Зайцев, снайпер 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, уничтожил 225 вражеских военнослужащих. Кроме того, за два месяца он успел подготовить 28 новых снайперов.

Зайцев, по мнению We Are The Mighty, обладал не только необходимыми хорошему стрелку хладнокровием, острым зрением, выдержкой и чутким слухом, но и военной хитростью. Так, выслеживая немецких снайперов, он зачастую использовал манекен, одетый в форму советской армии — противник открывал огонь по такой приманке и тем самым раскрывал свою позицию, после чего Зайцев его уничтожал. Кроме того, именно он начал внедрять принцип так называемой «групповой охоты»: она предполагала, что одну зону боя одновременно перекрывали с разных сторон три снайперские пары.

Также, пишет издание, Зайцев отличался умением находить нетривиальные позиции и умело маскироваться. «Одно дело быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое — сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда», — говорится в статье.

Помимо Зайцева, в список лучших стрелков We Are The Mighty включило чиф-петти-офицера ВМС США Криса Кайла (Chris Kyle), который четырежды был в Ираке, комендор-сержанта Корпуса морской пехоты США Карлоса Хэскока (Carlos Hathcock), сражавшегося во Вьетнаме, лейтенанта финской армии Симо Хяюхя (Simo Häyhä), который в годы Советско-финской войны застрелил около 500 красноармейцев, и снайпера из канадского спецназа, имя которого пока не разглашается.

Василий Зайцев родился в 1915 году в селе Еленинка на территории современной Челябинской области. Первое ружье он получил в подарок в 12 лет. С 1937 года служил писарем артиллерийского отделения на Тихоокеанском флоте. С началом войны он подал начальству пять рапортов с просьбой направить его на фронт и в 1942 был зачислен в 284-ю стрелковую дивизию и переправлен в Сталинград. В 1943 году Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1980-м — звание почетного гражданина города-героя Волгограда.

