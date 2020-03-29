Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады. Для винтокрылых машин такая атака может быть опаснее, чем огонь зенитных пушек и ракет, пишут «Известия».

Борьба с вертолетами противников включена в программу боевой подготовки снайперов, сообщили источники газеты в Минобороны. Новую тактику опробовали в ходе учений «Снайперский рубеж». По сценарию, стрелки отражали атаку вертолетов на полевой аэродром, где находилось звено истребителей Су-34. Снайперы определили, откуда могли появиться винтокрылые машины, и устроили огневую засаду. Они вели огонь из крупнокалиберных систем АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). В результате они сорвали воздушную атаку, уничтожив экипажи боевых машин условного противника.

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«Крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии около двух километров <...> Пуля калибра 12,7 гарантированно пробивает борт БТР, БМП или БМД. Она без проблем прошьет и броню вертолетов, а также бронестекла, которые защищают пилотов», — сказал заместитель председателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

В августе 2019 года в компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более. Генеральный конструктор предприятия Сергей Михеев заявил, что Россия отстает от требований, существующих в США, где создаются машины, способные разогнаться до 550 километров в час.

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