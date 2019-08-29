Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час

В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.

«Могу сказать, что на сегодняшний день мы явно отстаем от тех требований, которые существуют. Я напомню цифры, которые на сегодняшний день уже воплощаются в жизнь в США. Boeing совместно с фирмой Sikorsky — два конкурента объединились в создании нового перспективного боевого вертолета, и скорость там должна быть 480-550 километров в час. Мы сегодня не имеем таких характеристик», — сказал специалист.

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Михеев добавил, что ему удалось найти и запатентовать решение, позволяющее боевому вертолету «летать со скоростью более 600 километров в час».

В марте на аэродроме Уэст-Пальм-Бич во Флориде (США) состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant. Максимальная взлетная масса летательного аппарата составляет 14,5 тонны. Заявляемая крейсерская скорость — 460 километров в час. Машина вмещает до 18 человек.

В сентябре 2015 года Виктор Бондарев, занимавший тогда должность главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС), заявил, что перспективный скоростной вертолет (ПСВ), разрабатываемый в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года.

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