Экстремально похудевшая Джессика Симпсон похвасталась фигурой в прозрачном наряде

Американская певица Джессика Симпсон похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экстремально похудевшая знаменитость предстала на размещенных кадрах в длинном смокинге и прозрачном платье, сквозь ткань которого просвечивали черные трусы со средней посадкой. При этом лиф изделия был украшен сияющими стразами и подчеркивающим грудь вырезом. Внешний вид поп-исполнительницы дополнили чокер, макияж в стиле smoky eyes и объемная прическа.

Поклонники оценили форму 45-летней артистки в комментариях под постом. «Богиня», «Смотришься изысканно», «45, но выглядишь на 25», «Ты как будто никогда не стареешь», «Совершенная фигура», — высказывались они.

В июне прошлого года пользователи сети обругали Джессику Симпсон за непристойный наряд, в котором она пришла на выпускной своей дочери в детском саду.