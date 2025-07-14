Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:45, 14 июля 2025Ценности

Экстремально похудевшая Джессика Симпсон похвасталась фигурой в прозрачном наряде

Мария Винар

Фото: @jessicasimpson

Американская певица Джессика Симпсон похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экстремально похудевшая знаменитость предстала на размещенных кадрах в длинном смокинге и прозрачном платье, сквозь ткань которого просвечивали черные трусы со средней посадкой. При этом лиф изделия был украшен сияющими стразами и подчеркивающим грудь вырезом. Внешний вид поп-исполнительницы дополнили чокер, макияж в стиле smoky eyes и объемная прическа.

Поклонники оценили форму 45-летней артистки в комментариях под постом. «Богиня», «Смотришься изысканно», «45, но выглядишь на 25», «Ты как будто никогда не стареешь», «Совершенная фигура», — высказывались они.

В июне прошлого года пользователи сети обругали Джессику Симпсон за непристойный наряд, в котором она пришла на выпускной своей дочери в детском саду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забрать все». Трамп заявил Макрону, что Путин хочет продолжать наступление на Украине

    Россиянам объяснят правила защиты денег от мошенников

    Российский Supercam скорректировал гаубицу Д-30

    Акции национализированного золотодобытчика подросли после обвала

    Российские войска начали зачистку под Константиновкой

    Составлен топ-10 стран по запасам золотых резервов

    Лишенный российского гражданства блогер Субо уклонился от налогов на миллионы рублей

    Армия России взяла под контроль Маяк

    Российским регионам спишут многомиллиардные долги по кредитам

    Раскрыта возможная цель визита Келлога на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости