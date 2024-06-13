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07:30, 13 июня 2024Ценности

Джессику Симпсон обругали в сети за непристойный наряд на выпускном дочери

Фото: Imago / mpi099 / Globallookpress.com

Пользователи сети обругали американскую певицу Джессику Симпсон за непристойный наряд, в котором она пришла на выпускной своей дочери в детском саду. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Для мероприятия 43-летняя знаменитость выбрала облегающее атласное платье розового цвета, оформленное разрезом до бедра. Кроме того, она надела сапоги со змеиным принтом и пестрое кимоно. Также звезда взяла с собой сумку и солнцезащитные очки.

Читатели портала не оценили внешний вид исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Грустно, что она считает, что такая одежда уместна в данных обстоятельствах. Она выставляет себя на посмешище», «Ей бы не помешал стилист», «Я была на многих выпускных в детских садах и не видела никого, одетого, как Джессика», «Кажется, по дороге на праздник Джессика упала в мусорное ведро», «Скоро иду на выпускной дочки. Если бы моя жена появилась в таком виде, я бы попросил ее остаться в машине», — возмущались они.

В апреле сообщалось, что Джессика Симпсон поделилась новой серией снимков с отдыха и напугала фанатов. Тогда певица запечатлела себя в купальнике и с нюдовым макияжем на лице.

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      Мария Винар
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