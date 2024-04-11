Одна деталь во внешнем виде Джессики Симпсон на новых фото напугала фанатов

Американская певица Джессика Симпсон поделилась новой серией снимков с отдыха и напугала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На первом фото 43-летняя исполнительница запечатлела себя в купальнике оранжевого цвета. Знаменитость сделала макияж в нюдовых тонах, нанеся на губы сияющую помаду.

Поклонники заметили одну деталь во внешнем виде Симпсон и подвергли ее критике в комментариях под постом. «Твои губы очень странно выглядят», «Раньше ты была совершенством. Тебе не нужно тратить деньги на улучшение своей внешности», «Почему этот мир заставляет красивых женщин делать что-то с собой?», «Первое фото испортило всю атмосферу», «Ты ведь была такой привлекательной. Верни свои натуральные губы», — возмущались они.

В июне прошлого года Джессика Симпсон показала внешность без макияжа и смутила фанатов. Тогда певица поделилась снимком, на котором она запечатлела себя крупным планом. На ней была черная майка, а волосы были собраны в тугую косу.