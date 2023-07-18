Певица Джессика Симпсон показала лицо без макияжа и смутила фанатов

Фанаты озадачились внешностью Джессики Симпсон на фото без макияжа

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон показала внешность без макияжа и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлела себя крупным планом. На ней надета черная майка, а волосы собраны в тугую косу. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.

Поклонники озадачились данным фото и отметили, что артистка не похожа на себя. «Этот человек совсем не похож на Джессику Симпсон», «Теперь ее аккаунтом управляет человек, который захватил страницу Бритни Спирс?», «Перестань что-то делать со своим лицом. Старость неизбежна», «Что ты с собой сделала? Это ужасно», «Кто это?» — возмущались они.

В сентябре 2022 года Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов. Знаменитость рассказала, что сильно набрала вес во время третьей беременности. По ее словам, ей было необходимо изменить свои пищевые привычки. В связи с этим Симпсон начала работать с диетологом.