Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов

Extra TV: певица Джессика Симпсон ходила к диетологу, чтобы похудеть на 45 килограммов

Фото: Robert Kamau / Getty Images

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов. Об этом сообщает портал телеканала Extra TV.

В интервью с журналистами 42-летняя знаменитость рассказала, что сильно набрала вес во время третьей беременности. «Меня критиковали, и это больно. Но я старалась не обращать внимания на критику, — призналась поп-исполнительница. — Мне нужно было изменить свои привычки в еде, поэтому я начала ходить к диетологу».

По словам звезды, на данный момент она чувствует себя намного моложе и энергичнее. При этом Симпсон отметила, что теперь может себе позволить носить одежду меньшего размера.

В июне Симпсон поделилась новым селфи без макияжа и удивила фанатов. На размещенном фото исполнительница позировала перед камерой в зеленой футболке. Однако поклонники не оценили внешний вид артистки, отметив в комментариях, что она увлеклась пластикой губ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Москвой
Великобритания ввела санкции против Набиуллиной
Шольц и Макрон обсудят присоединение новых территорий к России
Новое открытие перевернуло представление о метастазах
Слухи об эмиграции звезды Comedy Club прокомментировали
Российская школьница обвинила брата в изнасиловании и созналась в оговоре
Российское генконсульство в Нью-Йорке облили красной краской
Усик отреагировал на решение украинцев покинуть ЧЕ по боксу из-за запрета флага
Стали известны дата и место прощания с Борисом Моисеевым
Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.