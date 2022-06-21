Джессика Симпсон показала лицо без макияжа и удивила фанатов

Певица Джессика Симпсон поделилась селфи без макияжа и удивила фанатов

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон поделилась новым селфи без макияжа и удивила фанатов. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 41-летняя знаменитость позирует перед камерой в зеленой футболке. При этом на снимке видно, что на ее лице отсутствует мейкап, а волосы распущены и уложены небрежными волнами.

Поклонники не оценили внешний вид Симпсон, отметив в комментариях, что она увлеклась пластикой губ. «Остановись колоть свои губы», «Совсем себя испортила», «Переборщила с инъекциями в губы», «Ты была такая красивая, но все испортила из-за уколов», «Фото для Хэллоуина?» — высказывались они.

Однако многие фанаты заступились за исполнительницу и принялись писать ей комплименты под публикацией, которая набрала более 90 тысяч лайков. «Такая вся летняя и красивая», «Джесс, не слушай никого. Ты отлично выглядишь!», «Красотка! Обожаем твою естественность», «Невероятная», «Что за красота!» — писали юзеры.

В марте Джессика Симпсон поделилась фото и испугала подписчиков своей худобой. На размещенном кадре знаменитость позирует в джоггерах, высоких сапогах на каблуке и черной толстовке, оформленной декоративными разрезами, которую она надела поверх белой футболки. Помимо этого, она примерила бейсболку своего сына, повязав вокруг любимую, по ее словам, бандану. В тоже время фанаты выразили обеспокоенность по поводу здоровья знаменитости, отметив, что певица сильно похудела и ее трудно узнать.