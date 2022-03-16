Популярная певица поделилась новым фото и испугала фанатов своей худобой

Певица Джессика Симпсон показала новое селфи и удивила фанатов чрезмерной худобой

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон поделилась новым селфи в Instagram и испугала поклонников своим изменившимся внешним видом. На пост звезды обратило внимание издание Daily Mail.

На размещенном фото знаменитость позирует в джоггерах, высоких сапогах на каблуке и черной толстовке, оформленной декоративными разрезами, которую она надела поверх белой футболки. Образ дополняют черная сумка, украшенная брелоком, серьги-кольца и солнечные очки. Помимо этого, 41-летняя певица примерила бейсболку своего сына, повязав вокруг любимую, по ее словам, бандану. «Достойный тренд? Возможно», — указала исполнительница в подписи к снимку.

Публикация звезды набрала почти 60 тысяч лайков и удивила пользователей сети. Фанаты выразили обеспокоенность по поводу здоровья знаменитости, отметив, что она чрезмерно похудела и ее трудно узнать. «О боже, это Джессика Симпсон? Что с ней случилось?», «Ее лицо кажется очень худым. Надеюсь она в порядке», «Даже не поняла, что это она», «Вообще на нее не похоже. Пожалуйста, набери вес», «На секунду подумал, что это Мадонна», — комментировали юзеры. Сама певица не ответила на их вопросы.

Известно, что в 2014 году Джессика Симпсон вышла замуж за бывшего игрока Национальной футбольной лиги Эрика Джонсона. На данный момент супруги воспитывают троих детей. В 2019 году певица призналась, что похудела на 45 килограммов спустя полгода после последних родов. По словам знаменитости, она следовала определенному плану питания и проходила 14 тысяч шагов в день, занимаясь под руководством известного фитнес-тренера Харли Пастернака.

Ранее в марте австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за прошедший год, подверглась критике в сети из-за своего внешнего вида. Папарацци засняли 42-летнюю знаменитость на премии BAFTA, где она показала стройную фигуру в облегающем платье длины макси красного цвета, которое было украшено множеством страз. Однако пользователи сети, увидевшие данные кадры, заявили, что актрисе не подходит худоба, к которой она стремилась на протяжении многих месяцев. В то же время другие юзеры обругали наряд звезды и прозвали его безвкусным.