Внешность сбросившей 35 килограммов актрисы подвергли критике в сети

Наряд Ребел Уилсон, сбросившей 35 килограммов, обругали в комментариях на Daily Mail

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за прошедший год, подверглась критике в сети из-за своего внешнего вида. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

42-летняя знаменитость на премии BAFTA показала стройную фигуру в облегающем платье длины макси красного цвета, которое украшено множеством страз. Папарацци засняли женщину на сцене с уложенными волнами волосами и ярким макияжем в тон образа. Из аксессуаров на ней — небольшие золотые серьги.

Читатели издания не оценили внешность Уилсон на опубликованных фотографиях, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. По их мнению, актрисе не подходит худоба, к которой она стремилась на протяжении многих месяцев. В то же время другие юзеры обругали наряд звезды и прозвали его безвкусным.

«Столько худеть, чтобы носить такие ужасные платья», «Теперь ее рот слишком большой для маленького лица», «Честно, она была лучше, когда была полненькой», «Ребел, ты превратилась в обычную заурядную актрису», «Теперь она выглядит как и все остальные», «Отвратительный наряд, ради чего столько усилий?», «Странные пропорции», — высказывались фанаты.

В ноябре 2021 года Ребел Уилсон перечислила упражнения, которые помогают сбросить вес. Знаменитость заявила, что достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Женщина уточнила, что во время регулярных прогулок она слушает подкасты или музыку.