Сбросившая 35 килограммов актриса назвала помогающие похудеть упражнения

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, раскрыла секрет своего похудения. Интервью с ней публикует TODAY Health.

41-летняя знаменитость назвала упражнения, которые помогли ее похудению. Телезвезда обратила внимание на то, что часто люди прибегают к чересчур изматывающим и неэффективным тренировкам. «Многие думают, что нужно тренироваться постоянно, чтобы тело болело, но на самом деле — это не очень хорошо для здоровья», — высказалась она.

По словам Уилсон, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Актриса отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку. «Наше тело создано для таких движений. Я рада, что существует подобная активность, которую можно выполнить в любой точке мира», — пояснила героиня материала и добавила, что на данный момент это ее любимый вид тренировки.

Кроме того, актриса подчеркнула, что помимо физических нагрузок и правильного питания она ухаживает за своей внешностью и следит за здоровьем. Например, женщина регулярно посещает массажиста и косметолога. «Не забывайте спать как минимум восемь часов каждый день!» — заключила она.

В феврале стал известен секрет похудения Ребел Уилсон. Актриса прибегла к системе очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считал, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма.