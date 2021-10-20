Сбросившая 22 килограмма модель поделилась двумя секретами похудения

Звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) сбросила более 20 килограммов и поделилась двумя главными секретами своего похудения. Ее слова приводит The Sun.

40-летняя знаменитость объяснила, что занимается спортом три раза в день, сочетая силовые и кардиотренировки, а также пешие прогулки. Кроме того, телезвезда несколько раз ходила на криотерапию (физиотерапевтическая процедура, действие которой основано на ответных реакциях организма на переохлаждение наружного слоя кожи. Криотерапия способствует снижению веса, укреплению иммунитета и очищению от токсинов — прим. «Ленты.ру»). По ее словам, благодаря этому ей удалось сбросить 22 килограмма.

В подкасте BBC Radio 1 Коллинз поделилась опытом после первого сеанса процедуры. «Я вошла в ледяную камеру, и да, я была голая. Было минус 188 градусов Цельсия. Ваше тело замораживается и начинает избавляться от жира. Я действительно хочу установить такую камеру у себя дома. Я хочу заниматься этим целыми днями», — поделилась она.

В сентябре Джемма Коллинз показала тело после похудения. На размещенных кадрах знаменитость позирует в бассейне в купальных костюмах. На одном из фото она запечатлена в слитном купальнике розово-голубой расцветки, а на другом — в похожем костюме с леопардовым принтом.