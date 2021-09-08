Популярная модель показала тело после похудения на 22 килограмма

Звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) показала тело в купальнике после похудения на 22 килограмма и озадачила пользователей сети. На ее Instagram-сторис обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных кадрах 40-летняя знаменитость позирует в бассейне в купальных костюмах. На одном из фото она запечатлена в слитном купальнике розово-голубой расцветки, а на другом — в похожем костюме с леопардовым принтом. Для третьего снимка Коллинз снялась в раздельном белом бикини с принтом в виде золотистых цепей.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид знаменитости в комментариях. «Честно говоря, я не вижу никакой разницы», «Какая-то мнимая потеря веса», «Она очень крупная, так еще и фотошопит снимки», «У нее милое лицо, но я сомневаюсь в том, что она продвинулась в похудении», «Какая нелепость», — высказались они.

В апреле Джемма Коллинз объявила, что сбросила 22 килограмма, и показала изменения во внешности. По словам британки, она серьезно озаботилась вопросами своего здоровья в 2019 году: с тех пор звезда старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Коллинз уточняла, что у нее не строгие диета и тренировочная программа.