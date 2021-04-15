Популярная модель пожаловалась на изменивший ее до неузнаваемости ботокс

Звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) пожаловалась на изменившееся до неузнаваемости от ботокса лицо. Об этом сообщает The Sun.

Знаменитость рассказала журналистам, что в общей сложности потратила на косметические процедуры и пластические операции 8366 фунтов стерлингов (885 тысяч рублей). «После 40 лет я начала беспокоиться о своей внешности и сделала несколько процедур у мастера. Сначала я выглядела хорошо, но с каждым посещением косметолога зависимость усиливается, и тебе все больше хочется улучшить свой внешний вид», — пояснила Коллинз.

Телезвезда пожаловалась, что после многочисленных процедур она осталась недовольна своим новым внешним видом. По ее словам, слишком частое применение ботокса и филлеров привело к тому, что ее перестала узнавать собственная мать.

Манекенщица решила отказаться от всех косметологических вмешательств, поскольку из-за них ее лицо кардинально изменилось. Звезда реалити-шоу призвала поклонников не переусердствовать с инъекциями. «Вы прекрасны сами по себе. Не позволяйте обществу заставлять вас делать все эти процедуры», — сказала Коллинз.

Ранее в апреле эксперты показали неудачные изменения лиц от ботокса на примере знаменитостей. Так, например, косметолог британской клиники The Lovely Clinic Сара Тонкс (Sarah Tonks) обратила внимание читателей на то, что из-за слишком частых уколов 61-летний продюсер и телеведущий Саймон Коуэлл (Simon Cowell) стал обладателем «грустного лица».