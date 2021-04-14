Эксперты показали неудачные изменения лиц от ботокса на примере знаменитостей

Специалисты показали неудачные изменения лиц от ботокса на примере знаменитостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Косметолог британской клиники The Lovely Clinic Сара Тонкс (Sarah Tonks) рассказала, что из-за слишком частых уколов 61-летний продюсер и телеведущий Саймон Коуэлл (Simon Cowell) стал обладателем «грустного лица». «Коуэлл начал делать инъекции с 2012 года. За девять лет его брови слишком сильно «расслабились» и опустились на глаза, за счет чего выражение его лица стало выглядеть опечаленным», — объяснила эксперт.

Доктор косметологической клиники Cosmetic Clinic Cheshire Найла Раджа (Nyla Raja) добавила, что Коуэллу стоит отказаться от использования ботокса. «Опавшее лицо Саймона является результатом неправильно составленной программы омоложения. Я считаю, что ему следовало бы прекратить делать инъекции, и перейти на неинвазивные методы коррекции, такие как ультразвуковая и радиочастотная подтяжки лица», — пояснила врач.

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Помимо этого, пластический хирург и основатель лондонской клиники Karidis Алекс Каридис (Alex Karidis) обратил внимание читателей на изменения во внешнем виде 62-летней американской певицы Мадонны. «В погоне за молодостью Мадонна сильно переборщила с филлерами в области щек и подбородка. Однако морщины вокруг глаз выдают ее реальный возраст», — сказал доктор.

В свою очередь косметолог Зоя Диван (Zoya Diwan) объяснила, что чем больше Мадонна вводит в свои щеки ботокс, тем глубже становятся впадины и морщины вокруг ее глаз. «Певица пытается выглядеть более подтянуто, но на самом деле она смотрится опухшей», — заверила врач.

Ранее в апреле женщина вколола ботокс и осталась с парализованным лицом. 24-летняя Монтанна Моррис (Montanna Morris) рассказала, что для лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) косметолог предложил ей вколоть ботокс, снимающий напряжение мышц. Блогерша согласилась на инъекции, однако в конце процедуры обнаружила, что у нее парализовало лицо.